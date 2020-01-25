القبض على ملحن اعتاد الإساءة لزملائه مستترًا بمعرفات وهمية

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على «الملحن» الذي اعتاد الإساءة لزملائه بالوسط الفني، مستترًا بمعرفات وهمية.

وقال المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش، إن النيابة العامة أصدرت أمرًا بالقبض على «الملحن»؛ بسبب عدم تجاوبه مع جهات التحقيق.

وأشار إلى أن بلاغات قُدِّمَتْ ضد المذكور، الذي اعتاد الإساءة لزملائه في الوسط الفني من خلال معرفات وهمية.