«البيئة» تصدر 35 صكًا زراعيًا جديدًا وتوزع 15 ألف شتلة في رفحاء

وزّع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في الربع الأول من العام الجاري 1441هـ، أكثر من 15 ألف شتلة عبارة «طلح، وسدر، وأثل» على البلديات والمواطنين.

يأتي ذلك بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي الوطني للثقافة البيئية، وزراعة الأشجار التي تلائم البيئة المحلية للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة ببرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة مجتمعية فعالة.

كما جرى إصدار 35 صكًّا زراعيًّا جديدًا لمزارعي رفحاء خلال نفس الفترة، فضلًا عن الرفع المساحي لستة مخططات للأراضي الاستثمارية، ورفع قرارين للتمليك، بالإضافة إلى توزيع 500 بروشور ومطوية توعوي.

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