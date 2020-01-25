السعودية اليوم / اختتام فعاليات الدورة الـ 31 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان في الرياض



الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

اختتمت اليوم, فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 الذي أقيم في مدينة الرياض في فندق الريتزكارلتون على مدار ثلاثة أيام.

وحقق المؤتمر في دورته الواحدة و الثلاثين نجاحاً مميزاً, حيث أثنى الحضور والمشاركون على الموضوعات الطبية التي شملتها أجندة المؤتمر, كما أبرزت الوسائل والتقنيات الحديثة التي جرى استعراضها خلال هذا الحدث.

وركزت أجندة اليوم الأخير من الفعاليات على موضوعات مختلفة منها عوامل الخطر من سرطان الفم : ماذا تفعل؟، وتصميم الابتسامة من قبل طبيب الأسنان، والحفاظ على سلامة الأسنان أثناء الجراحة اللبية المجهرية، وتلبيس تيجان الأسنان، وتركيبات الخزف الزجاجي مقارنة بتركيبات قشرة الزركونيا، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة.

وعن محاضرته العلمية تحت عنوان "الحفاظ على سلامة الأسنان أثناء الجراحة اللبية المجهرية" قال الدكتور فيليب سليمان، أستاذ علاج العصب والجذور بجامعة كارولينا الشمالية : ركزت المحاضرة التي قدمتها على استخدام تقنيات جديدة في إنقاذ الأسنان عندما نواجه حالات تحتاج إلى جراحة و علاج قناة الجذر، مع ضمان توفير فرصة شفاء أكبر للمريض - ضمن بيئة صحية و سليمة -.

وتطلعت إلى المشاركة للمرة الأولى في فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان لمناقشة هذه التقنيات الحديثة في الجراحة اللبية، معرباً عن سعادته بمقابلة الأطباء والزملاء من

من جانبه قال الدكتور فيصل سكريه، الحاصل على دبلوم البورد الأمريكي في التعويضات السنية : أسعدني للغاية المشاركة في فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان إلى جانب العديد من أطباء الأسنان ذوي السمعة الطيبة والخبرة الواسعة في هذا المجال.

ومن خلال هذه المنصة الطبية العلمية الرائدة قُدمت محاضرتين إحداهما حول ترميم أسنان المرضى الذين يعانون من صرير الأسنان، حيث ينتشر هذا المرض للغاية في منطقتنا ويؤدي إلى مشاكل جمالية نتيجة لكسر الأسنان, بالإضافة إلى تسببه بمشاكل في مفصلي الفك الصدغي.

وأضاف : تتمحور المحاضرة الثانية حول موضوع علم لون الأسنان، نظرًا لارتفاع الاهتمام بجماليات الأسنان و الوجه، وكان لابد للأطباء من فهم علم لون الأسنان، وما الذي يجعل اللون جميلاً، وكيف يمكن لطبيب الأسنان تحقيق اللون المناسب في الحالات المختلفة, إلى جانب شرح المفاهيم عرضت التقنيات العملية المختلفة لتحقيق مطابقة الألوان بدقة واختيار اللون المناسب.

وفي ختام الدورة الواحدة والثلاثين من المؤتمر أعلنت اللجنة العلمية عن الفائزين الثلاث الأوائل في كل جائزة من الجوائز البحثية ضمن ستة مسارات مختلفة شملت شهادة لأفضل عرض للملصقات العلمية لأطباء الأسنان، وجائزة عروض الملصقات العلمية لطلبة طب الأسنان، وجائزة أطباء الدراسات العليا، وجائزة أطباء الأسنان حديثي التخرج، وجائزة العروض السريرية، ومسابقة يونيليفر هاتون للشباب – الرابطة الدولية لبحوث الأسنان - السعودية.

وكرم وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي الفائزين, بحضور كل من رئيس المؤتمر وعميد كلية طب الاسنان بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن قاسم الرفاعي ورئيس الجمعية السعودية لطب الاسنان ورئيس اللجان المنظمة الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى.

وركزت ورش العمل في اليوم الأخير من المؤتمر على موضوعات عدّة شملت علاج الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم في طب الأسنان، وتطبيق عملي لتجهيز القناة التشريحية والتعقيم و السد، ومضاعفات التركيبات السنية المعتمدة على الزراعة، والمعلومات السريرية حول أمراض الفم: نصائح عملية لأطباء الأسنان – محاضرة.

واختتمت فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر الذي شاركت فيه 144 جهة عارضة مختصة في مجال طب الأسنان خلال هذا العام، فيما أكّد الحضور على دور المعرض في تعزيز التفاعل وتعريف الأطباء والمختصين بأبرز الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال طب الأسنان ضمن المملكة العربية السعودية و الخارج.

وقام رئيس الجمعية السعودية لطب الاسنان ورئيس اللجان المنظمة الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى بتكريم جميع الجهات العارضة, بحضور نائب رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر ونائب الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور مشاري بن فرج العتيبي.

وفي الختام ألقى رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجان المنظمة الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى كلمة شكر وعرفان لجميع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة من المتطوعين من طلبة وأطباء الأسنان.

// انتهى //

19:04ت م

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الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساختتمت اليوم, فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 الذي أقيم في مدينة الرياض في فندق الريتزكارلتون على مدار ثلاثة أيام.وحقق المؤتمر في دورته الواحدة و الثلاثين نجاحاً مميزاً, حيث أثنى الحضور والمشاركون على الموضوعات الطبية التي شملتها أجندة المؤتمر, كما أبرزت الوسائل والتقنيات الحديثة التي جرى استعراضها خلال هذا الحدث.وركزت أجندة اليوم الأخير من الفعاليات على موضوعات مختلفة منها عوامل الخطر من سرطان الفم : ماذا تفعل؟، وتصميم الابتسامة من قبل طبيب الأسنان، والحفاظ على سلامة الأسنان أثناء الجراحة اللبية المجهرية، وتلبيس تيجان الأسنان، وتركيبات الخزف الزجاجي مقارنة بتركيبات قشرة الزركونيا، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة.وعن محاضرته العلمية تحت عنوان "الحفاظ على سلامة الأسنان أثناء الجراحة اللبية المجهرية" قال الدكتور فيليب سليمان، أستاذ علاج العصب والجذور بجامعة كارولينا الشمالية : ركزت المحاضرة التي قدمتها على استخدام تقنيات جديدة في إنقاذ الأسنان عندما نواجه حالات تحتاج إلى جراحة و علاج قناة الجذر، مع ضمان توفير فرصة شفاء أكبر للمريض - ضمن بيئة صحية و سليمة -.وتطلعت إلى المشاركة للمرة الأولى في فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان لمناقشة هذه التقنيات الحديثة في الجراحة اللبية، معرباً عن سعادته بمقابلة الأطباء والزملاء من السعودية وخارجها.من جانبه قال الدكتور فيصل سكريه، الحاصل على دبلوم البورد الأمريكي في التعويضات السنية : أسعدني للغاية المشاركة في فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان إلى جانب العديد من أطباء الأسنان ذوي السمعة الطيبة والخبرة الواسعة في هذا المجال.ومن خلال هذه المنصة الطبية العلمية الرائدة قُدمت محاضرتين إحداهما حول ترميم أسنان المرضى الذين يعانون من صرير الأسنان، حيث ينتشر هذا المرض للغاية في منطقتنا ويؤدي إلى مشاكل جمالية نتيجة لكسر الأسنان, بالإضافة إلى تسببه بمشاكل في مفصلي الفك الصدغي.وأضاف : تتمحور المحاضرة الثانية حول موضوع علم لون الأسنان، نظرًا لارتفاع الاهتمام بجماليات الأسنان و الوجه، وكان لابد للأطباء من فهم علم لون الأسنان، وما الذي يجعل اللون جميلاً، وكيف يمكن لطبيب الأسنان تحقيق اللون المناسب في الحالات المختلفة, إلى جانب شرح المفاهيم عرضت التقنيات العملية المختلفة لتحقيق مطابقة الألوان بدقة واختيار اللون المناسب.وفي ختام الدورة الواحدة والثلاثين من المؤتمر أعلنت اللجنة العلمية عن الفائزين الثلاث الأوائل في كل جائزة من الجوائز البحثية ضمن ستة مسارات مختلفة شملت شهادة لأفضل عرض للملصقات العلمية لأطباء الأسنان، وجائزة عروض الملصقات العلمية لطلبة طب الأسنان، وجائزة أطباء الدراسات العليا، وجائزة أطباء الأسنان حديثي التخرج، وجائزة العروض السريرية، ومسابقة يونيليفر هاتون للشباب – الرابطة الدولية لبحوث الأسنان - السعودية.وكرم وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي الفائزين, بحضور كل من رئيس المؤتمر وعميد كلية طب الاسنان بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن قاسم الرفاعي ورئيس الجمعية السعودية لطب الاسنان ورئيس اللجان المنظمة الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى.وركزت ورش العمل في اليوم الأخير من المؤتمر على موضوعات عدّة شملت علاج الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم في طب الأسنان، وتطبيق عملي لتجهيز القناة التشريحية والتعقيم و السد، ومضاعفات التركيبات السنية المعتمدة على الزراعة، والمعلومات السريرية حول أمراض الفم: نصائح عملية لأطباء الأسنان – محاضرة.واختتمت فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر الذي شاركت فيه 144 جهة عارضة مختصة في مجال طب الأسنان خلال هذا العام، فيما أكّد الحضور على دور المعرض في تعزيز التفاعل وتعريف الأطباء والمختصين بأبرز الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال طب الأسنان ضمن المملكة العربية السعودية و الخارج.وقام رئيس الجمعية السعودية لطب الاسنان ورئيس اللجان المنظمة الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى بتكريم جميع الجهات العارضة, بحضور نائب رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر ونائب الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور مشاري بن فرج العتيبي.وفي الختام ألقى رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجان المنظمة الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى كلمة شكر وعرفان لجميع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة من المتطوعين من طلبة وأطباء الأسنان.// انتهى //19:04ت م0104

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