السعودية اليوم / تعليم الشرقية ينظم لقاء قائدات مرحلة الطفولة المبكرة



الظهران 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم المنطقة الشرقية، أمس الأول، لقاء قائدات مرحلة الطفولة المبكرة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد وعدد من قيادات التعليم، وذلك بالابتدائية الثانية بالظهران.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة أبرز الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بهذه المرحلة المهمة وتحسين مخرجات التعليم تطلعًا لجودة مستدامة، وانطلاقًا من أهداف واهتمام وزارة التعليم بمشروع مرحلة الطفولة المبكرة وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة٢٠٣٠ والتي تركز على ضرورة حصول كل طفل على فرصة تعليم جيد وفق خيارات متعددة في التعليم المبكر.

وأكدت الفهيد ضرورة إعداد خطط وفق منهجية مدروسة بعد تحليل دقيق لبيئة العمل وتشخيص الواقع عن طريق التأمل والتدبر واقتناص الفرص وتسديد الفجوات ومن ثم تطوير لمؤشرات الأداء وتقييم الإنجاز في تنفيذ الخطة عند التطبيق والتأكد من نجاحها من خلال متابعة أداء فريق العمل، وركزت من جانبها على القيادة الفعالة في ضوء القرآن الكريم، من خلال طرح نماذج ريادية وقيادية للتأسي بأفضل الممارسات وجعلها نموذجًا يُحتذى لخلق قيادات تحويلية لها القدرة على مواجهة المتغيرات الحديثة وتجاوز حدود الواقع واستشراف المستقبل بفكر واعٍ ومتجدد.

وطالبت الفهيد القائدات بالعمل بما جاء بالدليل الإجرائي والتنظيمي وتنفيذ الدليل الإرشادي وبتفعيل مجلس الجودة والتمييز بالمدرسة على الوجه الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة، ولضمان تجويد عمليات التعلم وتوحيد المفاهيم والمنهجيات المطبقة بالميدان، مؤكدةً على أهمية العمل الجماعي الذي يسهم في تطوير مستوى الأداء والعمل برؤية مشتركة وتحريك أفراد المنظمة نحو الهدف المطلوب، وتطبيق منهجية ( القيادة بالحب )فهي بمثابة الوقود المحرك لتحقيق نتائج مادية وإنسانية معًا، للوصول لأعلى درجات النجاح في بيئة العمل ولصناعة الفرق والحصول على إنتاجية متميزة في مخرجات التعليم نحو نواتج تعلم أفضل.

وجرى خلال اللقاء طرح نماذج ناجحة في الميدان من قبل قائدات المدارس المطبقة لمشروع الطفولة المبكرة، وقدرتهن على تخطي الصعاب والقفز بنجاح نحو تحقيق الهدف بجدارة رغم كل المعوقات التي واجهتهن منذ بدء تنفيذ المشروع في مدارسهن.

من جانبهن، أكد عدد من المسؤولات أهمية الاطلاع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بما ورد فيها من بنود، وبيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار، وأهمية البوابة الإلكترونية للطلبات المدرسية ببرنامج فارس، وضرورة تحديث البيانات في برنامج نور وتحري الدقة أثناء إدراج المعلومات والبيانات بالبرنامج وضرورة مطابقة قائدة المدرسة للبيانات وفقًا للواقع الفعلي للحصول على إحصائيات دقيقة، وأهمية دور القائد في توزيع الحصص اليومية ووضع الخطط المحكمة ومتابعة الأعمال، وخطة إدارة التدريب الرامية إلى التطوير المهني لمعلمات وقائدات ومشرفات الطفولة المبكرة (المسار السريع)، ومبادرة تأهيل المعلمات على مهارات التربية البدنية، والانتهاء من تصميم دليل التربية البدنية الملائم لمشروع مدارس الطفولة المبكرة وذلك ضمن مبادرات الشؤون التعليمية لتطوير مهارات معلمات التربية البدنية، وسيتم تدشينه الأسبوع القادم في مدرسة خالد بن حزام بالدمام، إضافة إلى استعراض البرامج التدريبية التي من ضمنها مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة، وخطوات تطبيق توطين التدريب في المدرسة وتحديد الاحتياج التدريبي والفجوة بين الأداء الفعلي والمأمول.

يُشار إلى أن اللقاء تضمن نقاشات جوهرية وطرح تساؤلات مفتوحة وعرض تحديات تمخضت بحزمة من التوصيات وفرص التحسين الرامية في مجملها للارتقاء بسير العملية التعليمية سعيًا لتحقيق جودة وتنمية مستدامة لمخرجات تعليمية رائدة قادرة على التنافس عالميًا.

// انتهى //

18:31ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية ينظم لقاء قائدات مرحلة الطفولة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.