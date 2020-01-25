السعودية اليوم / الأزهر ينظم مؤتمرًا عالميًا حول التجديد في الفكر الإسلامي



القاهرة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

ينظم الأزهر مؤتمرًا عالميًا بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" بعد غدٍ الاثنين، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

وسيناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من المحاور المهمة، منها محور "دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي"، ومحور "التجديد في قضايا المرأة والأسرة المختلفة".

وسيركز محور التجديد والأمن المجتمعي على تفنيد الأفكار الإرهابية المتطرفة، وتفكيك المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجهاد والقتال في الخطاب الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني، وكذلك واجب الدولة نحو حماية أخلاقيات المجتمع من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الضارة.

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18:21ت م

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