السعودية اليوم / قوات الجيش الجزائري توقف إرهابيين ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة خنشلة عنصر دعم للجماعات الإرهابية وسبعة مهربين بكل من تيارت وتيزي وزو وأم البواقي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بتمنراست وبرج باجي مختار حجزت شاحنة وأربع مركبات رباعية الدفع ، فيما أوقفت 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين أمناس .

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17:33ت م

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