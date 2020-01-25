السعودية اليوم / الأمن التونسي يعثر على 96 لغمًا أرضيًا ومواد لصنع المتفجرات وذخيرة بمحافظة قفصة



تونس 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

عثرت قوات الأمن التونسية بجبل عرباطة بمحافظة قفصة التونسية على 96 لغمًا أرضيًا ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تعمدت عناصر إرهابية إخفاءها بالمنطقة .

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن المحجوزات تمثلت في على 390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع "كلاشينكوف" ومواد أولية لصنع المتفجرات ، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت إثر الأبحاث المتعلقة بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والتي تمس سلامة التراب الوطني التي تجريها الجهات المختصة مع أحد قادة ما يسمى بـتنظيم "أجناد الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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16:58ت م

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