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شكرا لقرائتكم إصابة امرأة في حريق شقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من 3 طوابق.
وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر: إن الحريق نتج عنه إصابة امرأة تلقت العلاج بالموقع.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه، والتلفيات التي لحقت بالشقة.
جدة
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