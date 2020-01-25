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إصابة امرأة في حريق شقة بجدة

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2020-01-25

متابعات الخليج 365 – جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من 3 طوابق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر: إن الحريق نتج عنه إصابة امرأة تلقت العلاج بالموقع.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه، والتلفيات التي لحقت بالشقة.

 

جدة

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