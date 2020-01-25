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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين (24) قاضيًا بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _الرياض أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (وكيل محكمة /ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية سبعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب). وأشار معاليه إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية؛ تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.



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