شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم متوترة جدًا وتشعر بالخوف على مصير زوجها بعد ظهور ”أدلة جديدة” كشفتها محامية القتيل السوري بمنزلها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت محامية ذوي القتيل السوري بمنزل نانسي عجرم، رحاب بيطار، عن تفاصيل جديدة بمجريات القضية المنظورة أمام القضاء اللبناني، واصفة ملف القضية بأنه "بات يأخذ طابعا أكثر جدية".

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نانسي عجرم متوترة جدًا وتشعر بالخوف على مصير زوجها بعد ظهور ”أدلة جديدة” كشفتها محامية القتيل السوري بمنزلها!



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وقالت بيطار بمجموعة تغريدات في حسابها بموقع تويتر، إن الهاشم خضع لجلسة استجواب طويلة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات، وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت في عيادة الهاشم، منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.



وكشفت أن الهاشم تقدم بطلب لرفع حظر السفر عليه، وقد تم رد الطلب وترك الهاشم رهن التحقيق.



وأشارت المحامية، إلى أنه تم استدعاء كل العاملين في عيادة الهاشم، بالإضافة إلى شخص يدعى أبو الذهب، وشقيقة فادي الهاشم للتحقيق معهم وأخذ إفادتهم، في الجلسة المقبلة التي تم تعيينها في 10 آذار/مارس 2020.