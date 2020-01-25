احلام الشامسي تتزين بمجوهرات قيمتها 7 مليون دولار في حفلها بالسعودية

تزينت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي بمجوهرات بلغت قيمتها قرابة 7 مليون دولار وذلك خلال حفل اقامته هيئة الترفيه السعودية في اختتام موسم الرياض أمس الجمعة ، حيث تم تكريمها في نهاية الحفل عبر تسليمها درعا من الذهب الخالص ، وسط حالة من الجدل الكبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت احلام أن تقدم حفلاً جماهيرياً بامتياز، إذ تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من الحفل الذي أظهر حماس الجمهور، وإشادتهم بغنائها.

ومن الأغاني التي قدمتها أحلام خلال الحفل "ياليل يا جامع، الله يعين قلوبهم، بغيضك، تعودت الجراح، احلف، موعدك، تغير الوقت، أنا ما ادري عن الناس"، وغيرها وسط اشتعال الأجواء في المسرح.

وعلى الرغم من التكريم الذهبي إلا أنَّ ذلك لم يكن الحديث الوحيد الذي جرى خلال الحفل، إذ شغل بال الجمهور إطلالتها التي أطلت بهما على المسرح والتي كانت عبارةً عن فستاناً أسود اللون وطعمته بجناحين من الريش، فيما اختارت أن تتزين بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، اختارتها من تاجر الالماس اللبناني سامر حليمة.

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وفي التفاصيل فإنَّ أحلام، سافرت خصيصاً إلى لندن من أجل الاتفاق مع سامر على القطع وهو عبارة عن عقد و أقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر.

وهو ما اعتبر أغلى إطلالةٍ لنجمةٍ عربية حتى الآن، كما كانت أحلام قد ظهرت بإطلالةٍ ثانية ظهرت بها وارتدت خلالها فستانًا من اللون الذهبي وتميز بذيلٍ طويل.

يُذكر أنَّ أحلام بدت سعيدةً خلال تسلمها الدرع وقامت برفعه على المسرح لنيل تحية الجمهور الذي قابل الأمر بحفاوة كبيرة وهتافات للفنانة أحلام، إلا أن الدرع كاد يسقط من يد أحلام بسبب ثقله لحظة إنزاله لتسلمه إلى مقدمه لها للخروج به، والذي علقت هذا الموقف مقدمة الحفل قائلةً: "تقيل تقيل ده دهب تستاهلين يا ام فاهد".

كما غردت احلام الشامسي، عن حفلها "ليلة فنانة العرب" قائلةً: "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام، وفي ختام موسم الرياض، شكرا معالي المستشار، تركي آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".