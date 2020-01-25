إعفاء قيادات صحية وإحالة عشرات الموظفين للتحقيق بعد جولات سرية لمدير صحة الطائف

أسفرت جولات ميدانية لمدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، عن إنهاء تكليف عدد من قيادات هذه الجهات وإحالة أعداد من موظفيها للتحقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي وفقاً لصحيفة “سبق” أن الجولات التي نُفذت بشكل سري خلال اليومين الماضيين؛ أسفرت عن إنهاء تكليف مدير أحد المستشفيات ومدير مركز صحي بعد رصد ملاحظات تتعلق بقصور في الأداء الطبي وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى والنظافة والصيانة.

وأضاف المتحدث أن القحطاني قرر إحالة 20 موظفًا وموظفة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى المحاني، ومركز صحي شرق الحوية، ومركز صحي كرا السربي في محافظة تربة؛ للتحقيق، وكذلك التحقيق مع عدد من الموظفين لعدم انضباطهم وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى.

وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت بعد جولات سرية للمتسوق السري سبقت جولات مدير الصحة، رُصدت خلالها بعض الملاحظات داخل قطاعات صحية، أهمها وجود قصور في الإجراءات الطبية لعدد من الحالات المرضية وفي معايير مكافحة العدوى وسياسة صرف الأدوية.