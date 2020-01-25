السفارة في أستراليا تجدِّد التنبيه بأهمية اتباع تعليمات الحرائق والعواصف

جددت السفارة في أستراليا، تنبيهاتها للمواطنين، بضرورة اتباع التعليمات بشأن الحرائق المشتعلة بالبلاد منذ عدة أشهر، وكذلك العواصف الرعدية ببعض الولايات.
وذكرت السفارة السعودية بأستراليا –عبر حسابها بتويتر- أنها تود التنويه على جميع المواطنين بأهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن الحرائق والعواصف الرعدية في بعض الولايات الأسترالية.
وأضافت أنه في الحالات الطارئة يرجى التواصل على الأرقام التالية: (0432257277– 0412014803– 0412014702– 0412014903).
وكان مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، حذر أمس الجمعة من أن حرائق الغابات الأسترالية ساهمت في زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وأدت الحرائق إلى نفوق أكثر من 500 مليون حيوان، وسط مخاوف من انقراض بعض الحيوانات.
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