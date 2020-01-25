بالفيديو.. «المطلق» آسفًا لتزايد معدلات الطلاق: يحدث لأسباب تافهة

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إنَّ كثرة الطلاق بين الشباب ظاهرة سيئة. مبديًا أسفه على وقوعه لأسباب تافهة.

جاء ذلك خلال لقاء «المطلق» في برنامجه الأسبوعي «استوديو الجمعة» الذي تبثه إذاعة «نداء الإسلام».

وقال «المطلق»: إنَّ الطلاق نوعان؛ الأول منهما حلال، وهو أن يطلق الرجل المرأة، في «طهر لم يمسها فيه، أو وهي حامل قد استبان حملها»، وذلك بعد زوال الغضب.

وبحسب «عضو هيئة كبار العلماء»، فإن النوع الثاني من الطلاق هو «الطلاق الحرام»، وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي «حائض أو نفساء أو في طهر سبق أن جامعها فيه».

واستكمل «المطلق»: «تُعرض علينا فضائح (..) فالمرأة تلح في طلب الطلاق على الرجل ثم تبكي بعد سماعها بطلاقها».

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