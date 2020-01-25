بالصور.. عروض الطائرات تجذب جمهور ملتقى الطيران .. والأمير سلطان يستمع لآراء الزوار

شهد «ملتقى الطيران العام» الخامس، إقبالاً واسعًا من جمهور الزائرين الذين تنوَّعت أعمارهم وجنسياتهم.

وتحولت ساحة العرض- الذي استقطب مجموعة كبيرة من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية- إلى مهرجان طيران مبهر.

وحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على التجول في أرجاء ساحة العروض والاطمئنان إلى توفر جميع الإمكانات والآليات التي تضمن حسن سير الفعاليات.

والتقى الأمير مع الكثير من العائلات السعودية والزوار من الجنسيات المختلفة واستمع إلى انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الملتقى، وما أعد إليهم من خدمات وتنظيم يستهدف راحتهم، كي تتجاوب إدارة الملتقى معها وتترجمها في صورة فعاليات وترتيبات خدمية في الأعوام القادمة.

وعبر جمهور الزائرين عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من عروض طيران وعروض مختلفة مثل القفز المظلي الحر، إضافة لورش العمل التي تستهدف تقديم معلومات مبسطة حول الطيران والطائرات المشاركة.

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واهتمت إدارة الملتقى الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وتختتم فعالياته اليوم السبت، بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة.

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