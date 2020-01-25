القنصلية في هونج كونج تحذر من فيروس كورونا الصيني

وجَّهت القنصلية في هونج كونج ومكاو، تحذيرًا للمقيمين والزائرين، من فيروس كورونا الجديد (كورونا الصيني)، بعد تأكد وجود إصابات بالفيروس.

وذكرت القنصلية– عبر حسابها بتويتر- أنها تود إحاطة جميع المواطنين المقيمين والزائرين، بأن السلطات الصحية في كل من هونج كونج ومكاو، أكَّدت وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد (الالتهاب الرئوي)، لذا يرجى اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية اللازمة، ومراعاة إرشادات الوقاية من العدوى.

ووجهت القنصلية نصائح– عبر إنفوجراف- للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها الفيروس، ومنها: ارتداء القناع الواقي، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) والمنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات.

وفى حالة ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية فورًا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفيًا، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مَرَضية.

وأشارت القنصلية إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال بهاتف شؤون السعوديين (0085296666741) أو الرقم الموحد للسعوديين بالخارج (0096692003334).

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