«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة بـ3 درجات تحت الصفر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أدنى درجة حرارة ليوم السبت، تمَّ تسجيلها في طريف بالحدود الشمالية؛ حيث وصلت لـ3 درجات تحت الصفر.

وأشارت الأرصاد– عبر حسابها بتويتر- إلى أنَّه وفقًا للمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فإنَّ القريات والجوف سجّلت كل منهما درجة الصفر، بينما سجلت عرعر درجة واحدة، وسجلت حائل 3 درجات والقصيم 5 درجات مئوية.

وحول حالة الطقس اليوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة بمكة المكرمة وتبلغ درجة الحرارة العظمى 24 مئوية والصغرى 15 مئوية، ودرجة الرطوبة 65%.

أما المدينة المنورة، فهناك أتربة مثارة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 16 مئوية والصغرى 5 مئوية، ودرجة الرطوبة 55%.

وكان خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، توقع تأثّر المملكة -بدءًا من اليوم السبت- بموجة برد هي الأقوى منذ دخول الشتاء الحالي.

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وأشار الحصيني -عبر تويتر- إلى أنه متوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على مناطق: الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، ما بين صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، خاصة خارج المدن، بينما تسجّل العظمى ما بين 4 و14 درجة مئوية.

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