حساب الموطن: السكن التابع لجمعية خيرية لا يؤثر على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أن الاستفادة من السكن التابع لجمعية خيرية لا يؤثر على استحقاق طالب الدعم، والذي يمكن إضافته كفرد مستقل أو تابع.

جاء ذلك ردًا من البرنامج، على استفسار تلقاه من أحد المواطنين عبر موقع «تويتر»، قال فيه: «أنا عمري 19 وأسكن بعيدًا عن أسرتي في سكن جمعية خيرية ولا تعطيني عقد إيجار إلكتروني فكيف أستطيع التقدم للبرنامج للاستفادة من الدعم؟».

ووفق «حساب المواطن»، يمكن التسجيل لمن يسكن في سكن خاص بجمعية خيرية، كفرد مستقل.

وأضاف البرنامج، إذا كان عمر المستفيد في هذه الحالة، من 18 إلى 24 سنة؛ يجب إرفاق المستندات المطلوبة؛ لإثبات الاستقلالية وهي «صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد» باسم طالب الدعم.

وأشار «حساب المواطن»، إلى أنه في حالة، عدم توفر المستندات المطلوبة يتم إضافة الشاب كتابع لرب الاسرة.

وكان برنامج حساب المواطن، دعا المستفيدين في وقت سابق، إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة.

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وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له: إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

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