السعودية اليوم / مجلس شباب منطقة عسير يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



أبها 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

وقع مجلس شباب منطقة عسير مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تمثله مشرفة المركز في المنطقة صالحة الجرعي، مذكرة تفاهم تضمنت عدداً من البنود التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهتين.

وأوضح أمين مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر، أن المذكرة تضمنت تفعيل وإشراك الشباب في القضايا الحوارية وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، ورفع مستوى الوعي بين الشباب حول المسؤولية الاجتماعية.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود المجلس في تفعيل الشراكات، ومد جسور التعاون بين الجهات المعنية بقضايا الشباب في المملكة، بما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع.

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16:23ت م

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