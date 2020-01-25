السعودية اليوم / "البيئة" تصدر 35 صكاً زراعياً جديداً وتوزع 15 ألف شتلة على البلديات والمواطنين في رفحاء



رفحاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في الربع الأول من العام الجاري 1441هـ، بتوزيع أكثر من 15.000 شتلة عبارة "طلح، وسدر، وأثل" على البلديات والمواطنين، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي الوطني للثقافة البيئية، وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة مجتمعية فعالة.

كما جرى إصدار 35 صكاً زراعياً جديداً لمزارعي رفحاء خلال نفس الفترة, فيما جرى الرفع المساحي لستة مخططات للأراضي الاستثمارية، ورفع قرارين للتمليك, الإضافة إلى توزيع 500 بروشور ومطوية توعوي.

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14:50ت م

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