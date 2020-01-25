شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. إجراءات صارمة لمحاصرة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
ودعا المجلس في بيان له اليوم ، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.
وطالب المجلس الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، مثل عمليات التعقيم وتحسين التهوية في المنشآت العامة.
وخصصت السلطات الصينية 14 ألفا من أطقم الملابس الوقائية والقفازات لمدينة ووهان فقط، وهي مدينة تقع وسط الصين وقد شهدت ظهور أول حالة إصابة بالفيروس الجديد الشهر الماضي، بحسب ما أوردته شبكة التليفزيون المركزي (سي جي تي إن).
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