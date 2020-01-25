- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم درجة الحرارة 3 تحت الصفر في طريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حزم الجلاميد تدنت إلى 4 تحت الصفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن أقل درجة حرارة سجلت على المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية كانت في طريف وحزم الجلاميد.
وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر، : طريف تدنت إلى 3 تحت الصفر وحزم الجلاميد تدنت إلى 4 تحت الصفر.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق.
كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر درجة الحرارة 3 تحت الصفر في طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.