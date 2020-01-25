توضيح بشأن قطع الأشجار أمام مركز محمية الوعول

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2020-01-25 الموقع خارج حدود المحمية متابعات الخليج 365 - الرياض قالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إنه تم الشخوص على الموقع المذكور في مقطع مصور بشأن قطع الأشجار الخضراء من أمام مركز محمية الوعول بوادي برك. Advertisements وأوضحت هيئة الحياة الفطرية في تغريدة لها عبر تويتر، أن الموقع خارج حدود المحمية وقد تم مخاطبة المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم تذكر الهيئة المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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