- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم “ممرات الريح” تجذب رواد الجناح السعودي بمعرض الكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نبيلة محجوب توقع أحدث إصداراتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقعت الأديبة السعودية نبيلة محجوب الرواية الجديدة “ممرات الريح”، بالجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وعدد من رواد الجناح حيث عبرت الأديبة عن سعادتها البالغة للمشاركة في جناح المملكة في هذا المحفل الثقافي العربي المهم.
وأشاد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بالإنتاج الثري الذي يقدمه أدباء ومفكري المملكة في مختلف صنوف الثقافة للمكتبة العربية والقارئ العربي مستفيدة من الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للحركة الثقافية، مشيراً بتبوء المثقفين السعوديين المكانة التي تستحقها من خلال حركة التأليف والنشر في المجالات الثقافية والعلمية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر “ممرات الريح” تجذب رواد الجناح السعودي بمعرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.