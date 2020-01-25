رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

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2020-01-25 تتسبب في تدني مدى الرؤية متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. Advertisements وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعيص وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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