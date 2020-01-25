السلطات السعودية تصدر تحذير هــام وعــاجل لجميع المواطنين والمقيمين.. وهذا ماسيحدث في المملكة خلال الساعات القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.





وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم.

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كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة .





هذا وسجّلت مدينة طريف درجة حرارة أدنى من موسكو ولندن؛ بلغت واحدة تحت الصفر، في ظل الموجة القطبية الباردة التي تشهدها المملكة.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ إن درجة الحرارة عند 09:00 ص في طريف درجة واحدة تحت الصفر، وهي أبرد وأقل من لندن(5)، و أوسلو (2)، و ستوكهولم (1) و موسكو(1) و نيويورك (4) .. على سبيل المثال.

وأكد الدكتور عبد الله المسند؛ أن درجة الحرارة لا زالت في رحلتها لبلوغ القاع والحضيض خلال 48 إلى 72 ساعة قادمة، قبل أن تعود لطبيعتها.





ومن جانبه، توقع المختص في مجال المناخ والطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تتأثر المملكة، بدايةً من اليوم السبت، بموجة برد يمكن أن تكون الأقوى منذ دخول شتاء هذا العام.

وأشار إلى أن درجة الحرارة ستتراوح بين الصفر والثلاث درجات في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، كما أن درجات الحرارة ستتراوح بالرياض والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بين 2 تحت الصفر إلى 4 درجات فوق الصفر.

وأضاف أنه يتوقع تشكّل الصقيع على أجزاء من الشمالية والوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة بمكة والمدن الساحلية بين 13 إلى 18 درجة.