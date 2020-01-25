تطورات جديدة في قضايا فساد مليونية بجازان.. وصدور قرار هام بشأن رئيس بلدية

أوقفت الجهات الأمنية والمعنية بمنطقة جازان ، رئيس بلدية بجازان مجددًا بتهم قضايا فساد مليونية ومشاريع وهمية وقعت أحداثها في إحدى بلديات جنوب منطقة جازان وكُلف رئيس بلدية جديد بالعمل مكانه.

وحسب “سبق”، تعود تفاصيل تلك القضية إلى أواخر نوڤمبر الماضي، حيث كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع. كما تبين أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق، وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين.

وأفاد مسؤول بالبلدية خلال التحقيقات أن أحد المشاريع تم نقله لقرية أخرى، إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك؛ لوجود مقاول مكلّف بالعمل على المشروع الآخر. وتبين أن المشاريع التي لم تجدها “نزاهة” على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين، وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات، بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال “الغاز”، فيما تعددت أسماء المقاولين المرتبطين بالقضية ومجملهم خمسة ومجمل عمالتهم 25 عاملاً.