توقع المختص في مجال المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن تتأثر المملكة بدايةً من اليوم السبت بموجة برد يمكن أن تكون الأقوى منذ دخول شتاء هذا العام.
ونصح محبّي الرحلات البرية “الكشتات” بعدم التوجه اليوم إلى القصيم والرياض والشرقية؛ بسبب موجة البرد المتوقعة والرياح المُثيرة للأتربة.
وأشار إلى أن درجة الحرارة ستتراوح بين الصفر والثلاث درجات في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل.كما أن درجات الحرارة ستتراوح بالرياض والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بين ٢ تحت الصفر إلى ٤ درجات فوق الصفر.
وأضاف أنه يتوقع تشكّل الصقيع على أجزاء من الشمالية والوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة بمكة والمدن الساحلية بين ١٣ إلى ١٨ درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير طقس: بدء أقوى موجة برد في المملكة اليوم.. ودرجات الحرارة تصل للصفر وما دون الصفر في هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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