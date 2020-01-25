عبد الرحمن المطيري يتهم والده بمحاولة اختطافه من أمريكا

اتهم عبد الرحمن المطيري صاحب الـ27 عامًا الذي يعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والده ومرافقه بمحاولة اختطافه من الولايات المتحدة الأمريكية وإعادته إلى المملكة؛ مقحمًا أبيه في اتهامًا جزافيًا غير حقيقي لنيل الشهرة.

وقال الشاب الذي ” أصابه الجنون ” في نظر الكثيرين، أن الـ FBI أوقف عملية خطفه، في تصريحات أثارت سخرية الكثيرين؛ حيث يحاول آن يفخم من نفسه ويعطيها حجمًا أكبر، كما زعم أن والده هو الخاطف فتم إيقافه في المطار ومنعه من دخول امريكا؛ في محاولة منه للمتاجرة بأهله لكي يحقق أطماعه وينال الشهرة العالمية، فلا يوجد دليل على حديثه المزعوم.

الجدير بالذكر شهدت الأيام الأخيرة تصرفات غير متوقعة وغريبة من مشهور وسائل التواصل الاجتماعي، عبدالرحمن المطيري، الذي أخذ ينتقد الحكومة ويدلي بتصريحات غير متناسقة وملفقة ومزاعم كاذبة.