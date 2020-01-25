خبير تقني يكشف عن تعرض مواطن للابتزاز.. وما فعله لتجنب الفضيحة

كشف الخبير التقني راكان العتيبي،عن تعرض مواطن للابتزاز ودفعه مبلغ مالي لتفادي الفضيحة.

وقال “العتيبي” عبر سناب “فايز المالكي” إنه هناك مواطن يبلغ من العمر 54 عامًا لابتزاز وقام بتحويل 60 ألف ريال للمبتز بعدما كاد المواطن ينتحر بسبب خوفه من الفضيحة.

وأوضح إن غالبًا يكون الابتزاز عبر تطبيقات البث المباشر للصوت والصور حيث يتم إجراء اتصال فيديو بين طرفين حيث يقوم الطرف الأول بخداع الطرف الثاني، ويتم استدراجه في أوضاع مخلة ثم يقوم بابتزازه.

ولفت إلى أن هناك بعض المحتالون ينتحلون صفة بنات؛ لاستدراج الرجال ويجعلوهم يصورون لايف ثم يتم تهديدهم بهذه المقاطع. مؤكدا أن الاستجابة للمبتز وتحويل المال له هو بداية مرحلة جديدة من الابتزاز حيث تزيد شراهته في الحصول على المال.