اختفى المواطن “أحمد عثمان سعد الدوسري”، من سكان محافظة الخرمة، في ظروف غامضة فيما تُواصل الجهات الأمنية بمحافظة الموية البحث عنه.
وحسب”سبق” قال “عثمان سعد الدوسري” والد المفقود: ابني يعمل بالقطاع العسكري بالدمام، وقبل 3 أيام أبلغنا بسفره للخرمة لحضور مراسم عزاء أحد أقاربه. ومع انشغالنا بالعزاء وبعد انتهائه، شعرت بفقدانه”.
وأضاف بلغت الجهات المختصة وتم العثور على سيارته متوقفة بطريق الرياض وأبوابها مفتوحة وبعض مقتنياتها مكسرة ولم يتم العثور عليه. مشيرا إلى أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية ونفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالموية.. ووالده يكشف ما دار بينهما قبل فقدانه والعثور على سيارته في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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