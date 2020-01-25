قررت أمانة منطقة الرياض إيقاف تركيب السيراميك في جميع المشاريع التنفيذية والتشغيلية الجديدة في المنطقة. وقالت الأمانة في بيان لها أمس (الجمعة) أن الدهانات الأرضية ستكون بديلة عن “عيون القطط”، مشيرةً إلى أن التطبيق سيكون تدريجياً ويشمل إعادة السفلتة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار هام لـ أمانة الرياض بشأن تركيب السيراميك في جميع المشاريع.. والكشف عن بديل عيون القطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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