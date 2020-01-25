هل يدعم ولي العهد محمد بن سلمان تغيير الحكم في إيران؟.. الأمير خالد بن سلمان يجيب

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أن سياسة المملكة هي عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلدان.

جاء ذلك في حديثه مع قناة “فايس الأمريكية” وبثته قناة العربية ، اليوم الجمعة، حيث وجه المحاور شين سميث سؤالاً للأمير خالد بن سلمان قائلاً: “يبدو بأن الناس تتحد وتقف في المنطقة ضد إيران. هل يدعم صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان تغيير الحكم في ايران؟.

ورد نائب وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان قائلاً: “سياستنا في السعودية هي عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلدان. والأمر يعود للشعب الإيراني كي يتخذوا القرار. والأمر ليس عائدًا لنا.

وأضاف: لكننا نرى بأن الشعب الإيراني يقوم بالمظاهرات، ونرى بأن الشعب غير سعيد. وذلك لأن النظام بدلًا من أن يصلح الاقتصاد، يقوم بصرف الأموال على أنشطة في المنطقة لا علاقة لها بالشعب الإيراني أو الاقتصاد الإيراني، ولا تخدم الأمن القومي الإيراني ولا الشعب الإيراني.