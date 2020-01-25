بالصور.. مدني الباحة ينقذ شخصين بعد احتجازهما في وادي قلوة

أنقذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الجمعة، شخصين بعد احتجازهما بمنطقة شديدة الخطورة في وادي «قلوة».

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، تلقى بلاغًا عن احتجاز شخصين بعقبه قلوة، وتقرر الدفع بفرق الإنقاذ والإسعاف من إدارة الدفاع المدني بمحافظه قلوة بإسناد من إدارة الدفاع المدني ببني حسن.

وأضاف الغامدي، أن عملية الانقاذ جرى خلالها استخدام بمقطورات الإنارة وعدد من أفراد الإنقاذ الجبلي، وتبين أن الشخصين المبلغ بشأنهما كانا أسفل الجبل بموقع يبعد 300 متر عن مركز الفرق في جبال شديدة الوعورة والخطورة.

وأضاف الغامدي أن رجال الدفاع المدني وصولوا للشخصين المحتجزين عن طريق الحبال، واتضح أنهما مواطنان، يبلغ أحدهم 30 عامًا من العمر والآخر 23 عامًا، وتم عرضهما على الهلال الأحمر للتأكد من حالتهما الصحية وتسليمهما للجهات المعنية.

وأهاب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في النزول إلى مثل هذه المواقع حفاظًا على سلامتهم.

Advertisements

اقرأ أيضا

الدفاع المدني: وفاة قائد مركبة بعد سقوطها بمنحدر جبلي بفيفاء

مدني جازان يخمد حريقًا في مستودع بمجمع صبيا التجاري