«أمانة الرياض» تقرر وقف تركيب السيراميك و«عيون القطط» في الطرقات

قررت أمانة منطقة الرياض، وقف تركيب واستخدام «السيراميك» و«عيون القطط» في الطرقات التي يجري تنفيذها بالمشاريع الجديدة.

وذكرت أمانة الرياض -عبر حسابها بتويتر- أنها أصدرت قرارًا بوقف تركيب السيراميك في جميع المشاريع التنفيذية والتشغيلية الجديدة.

وأوضحت الأمانة، أن الدهانات الأرضية ستكون بديلًا عن «عيون القطط» بالطرقات، وأن التطبيق سيتم بشكل تدريجي ويشمل إعادة سفلتة الطرق.

وعيون القطط، هي قطع معدنية بيضاء توضع على الطرقات لتحديد مسارات المركبات.

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