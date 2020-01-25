إعفاء قيادات صحية وإحالة 20 موظفًا للتحقيق بالطائف

أكَّد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إعفاء قيادات صحية، وإحالة 20 موظفًا وموظفة للتحقيق، عقب جولة سرية لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، خلال الفترة الماضية؛ لمتابعة العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

واستعرض الربيعي جملة من الإجراءات السريعة، التي اتخذها القحطاني خلال جولاته في مستشفى المحاني العام، ومركز صحي شرق الحوية، ومركز صحي كرا السربي في تربة؛ حيث قام بإحالة 20 موظفًا وموظفة للتحقيق، في كلٍ من إشراف الصحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى المحاني ومركز صحي شرق الحوية، ومركز صحي كرا السربي في محافظة تربة، وذلك بجانب قيامه بإعفاء قيادات صحية في بعض المواقع.

وكانت الجولة الأخيرة التي نفذها القحطاني، فجر الأربعاء، على مركز صحي شرق الحوية، وهو المركز الصحي المناوب للعمل 24 ساعة.

ونفَّذ القحطاني جولاته بشكل سري خلال اليومين الماضيين، وفي أوقات متفاوتة، وقد سبقتها جولات سرية لـ«المتسوق السري»، رصدت خلاله بعض الملاحظات داخل قطاعات صحية داخل المحافظة، وفي المناطق الخارجية التابعة لها.

وكشفت الجولات، عن وجود قصور في الأداء والإجراء الطبي المتبع في حالات مرضية، وفي معايير مكافحة العدوى والسياسة الطبية المتخذة في صرف الدواء وملاءمته للحالة الصحية للمريض.

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وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن تلك الجولات تم تفعيلها بطرق متعددة؛ بهدف رفع زيارات المتسوق السري، ورصد الملاحظات والتوجيه بمعالجتها والإفادة عن أسبابها، تتبعها جولات تقصي ترفع بالنتائج الواقعية ومدى تفاديها، وفي حالات محددة تستوجب الوقوف المباشر عليها، من خلال جولات سرية في أوقات معينة من قبل صاحب القرار.

ووجَّه القحطاني إدارة المتابعة؛ بالبدء في إجراء التحقيق مع الحالات المشار إليها، والرفع بالعقوبات النظامية.

ولفت المتحدث الرسمي لصحة الطائف، إلى أن الإدارة ستواصل نهجها في سياسة الثواب والعقاب للجميع، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجولات، التي تسفر عن نتائج تستوجب تكريم للكوادر الملتزمة بالأداء الإيجابي، وعقوبات نظامية للحالات السلبية في أداء مهامها.

وتضم «صحة الطائف» أكثر من 15 مستشفى و123 مركزًا صحيًا، يعمل بها ما يقرب من 14 ألف موظف وموظفة.