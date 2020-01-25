الحصيني: المملكة تتعرض لموجة البرد الأقوى منذ دخول الشتاء.. والحرارة دون الصفر بهذه المناطق

توقّع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، تأثّر المملكة -بدءًا من اليوم السبت- بموجة برد هي الأقوى منذ دخول الشتاء الحالي.

وقال الحصيني -عبر تويتر- إنه متوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على المناطق التالية الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، ما بين صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، خاصة خارج المدن، بينما تسجّل العظمى ما بين 4 و14 درجة مئوية.

وأضاف الحصيني أن الرياض والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، متوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين درجة واحدة تحت الصفر و4 درجات فوق الصفر، والعظمى تتراوح بين 12 إلى 18 درجة مئوية.

أمّا الشرقية والمدينة المنورة ونجران، فتتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 6 و10 درجات مئوية، بينما تتراوح العظمي ما بين 14 و23 درجة مئوية.

وفي مكة المكرمة والمدن الساحلية، فمن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 13 و18 مئوية، أمّا سواحل جازان والباحة وعسير، فمتوقع أن تتراوح الحرارة الصغرى بين 18 و25 مئوية، والعظمى بين 25 و29 درجة مئوية.

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وأشار الحصيني إلى أنه متوقع تشكّل الصقيع على أجزاء من الشمالية والوسطى، ويرافق ذلك رياح مغبرة.

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