«الحياة الفطرية» تطيح بصائد المها وظباء الريم بمحمية عروق بني معارض

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ضبط أحد المخالفين الذي قام بصيد مها وظباء الريم من محمية عروق بني معارض.
وأوضحت الهيئة -عبر تويتر- أن قوة حماية المناطق المحمية بمحمية عروق بني معارض، ألقت القبض على أحد المخالفين، الذي دخل إلى المنطقة المحمية (بشكل مخالف)، وقام بصيد مها عربي و2 من ظباء الريم.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إعداد محضر بالمخالفة، وتسليمه للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية.
يذكر أن محميّة عروق بني معارض تقع على الحافة الجنوبية الغربيّة للرّبع الخالي؛ وتبلغ مساحتها 12787 كيلومترًا مربّعًا، وتضمّ المحميّة عددًا من التّشكيلات الأرضية والمواطن الفطريّة الطّبيعيّة المهمة منها كثبان رمليّة مرتفعة وهضبة جيريّة متقطّعة، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للحياة الفطرية.
ومن أهم الحيوانات الموجودة في المحميّة: الذّئب والقطّ الرّملي والثعلب الرّملي والضبع المخطط والوبر والأرنب البري، ومن الطّيور الحبارى والقطا والحجل والصّرد الرّمادي والرّخمة المصريّة، وعدة أنواع من القنابر وأنواع عديدة من الزّواحف منها الضّب والورل.
وتم تنفيذ برنامج إعادة توطين المها وظباء الرّيم والإدمي في المحميّة بنجاح خلال عامي 1995م، 1996م. وقد تأقلمت تلك الحيوانات وتكاثرت طبيعيًّا في بيئة المحمية وتتنامى بشكل مستمرّ.
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