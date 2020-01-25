تأكيدًا لـ«عاجل».. رسوم مضاعفة على التبغ ومشتقاته بلائحة نظام مكافحة التدخين

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، أمس الجمعة، تعديلات «لائحة نظام مكافحة التدخين»، واشتملت على مهام الجهات الرقابية في ضبط مخالفات زراعة وصناعة التبغ، والأماكن المشمولة بحظر التدخين فيها، والعقوبات المقررة بحق المخالفين.

وأكدت اللائحة، الانفراد الذي نشرته «عاجل» في العاشر من يناير الجاري، تحت عنوان « مصادر «عاجل»: الرسوم على التبغ ومشتقاته تزداد بقرار من مجلس الوزراء »

قائمة العقوبات

ووفق الجريدة الرسمية، نصّت اللائحة على «معاقبة كل من يتعاطى التبغ بالمخالفة للمادة السابعة من أحكام هذا النظام (تتضمن الأماكن المحظور فيها التعاطي) بغرامة مالية مقدارها 200 ريال».

وأوضحت اللائحة أن «كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام (بالنسبة للمخالفات التي لم ترد بشأنها عقوبة محددة) يعاقب بغرامة 5 آلاف ريال ومضاعفة العقوبة في حالة العود (تكرار المخالفة).

كما يعاقب كل من يخالف المادة الثالثة للنظام (زراعة التبغ أو تصنيع أوراقه أو ثماره أو بذوره) بغرامة مالية مقدراها 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

ونصّت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ على حظر التدخين في: المساجد والساحات المحيطة بها، لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما».

أماكن حظر التدخين

وحدّدت اللائحة، قائمة بالمناطق التي يحظر فيها التدخين، وشملت «الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها المؤسسات الخيرية، والاجتماعية وفروعها، المواقع الأثرية والمتاحف، قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات».

وحظرت اللائحة أيضًا التدخين في «المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات، وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها، وجميع وسائل النقل مثل المركبات والحافلات والقطارات والسفن، والقوارب والطائرات».

وشملت قائمة حظر التدخين أيضًا «محطات النقل العامّ ومحطات القطارات ومحطات السكك الحديدية والمطارات، ووسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات».

وبحسب لائحة نظام مكافحة التدخين، «يحظر التدخين في الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والأكشاك وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها».

كما طالت قائمة الحظر «محطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، ووسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والموادّ الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال، وكبائن الصراف الألي المغلقة وما في حكمها».

دور الجهات الرقابية

وتضمّنت تعديلات اللائحة، قيام الجهات الرقابية ذات العلاقة بضبط وتحرير مخالفات زراعة وصناعة التبغ ومشتقاته وإيقاع الغرامات بحق المخالفين مع مراعاة ما جاء في الفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة والإشراف على عملية إزالة المخالفة.

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واشترطت اللائحة أن تكون جميع عبوات التبغ (الكبيرة منها والصغيرة) وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها؛ مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الإلكتروني وما يطرأ عليها من تعديلات.

وحول إجراءات الفسح لمنتجات التبغ، نصّت اللائحة على أنه، «لا يتم الفسح النهائي للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينهما إلا بعد أن تجاوز هذه المنتجات اختبارات الفحص من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها، مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف».

ضوابط الأماكن المخصصة للتدخين

ونصّت الضوابط، التي أوردتها اللائحة بشأن المكان المخصص لتعاطي التبغ، على أن «يكون معزولًا عن المناطق المجاورة له، وألا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار، وأن تكون الأبواب ذاتية الإغلاق، وألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان بوقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل 1.40 متر مرتبع للشخص على الأقل.

ووفق لائحة نظام مكافحة التبغ: «يجب عدم وضع أي خدمات يحتاجها (غير المدخنين) مثل الهاتف أو الفاكس أو أجهزة الطباعة وغيرها، وأن تكون الأسقف من ألواح ألومنيوم سهلة التنظيف، وأن تكون الأرضيات من المواد غير القابلة للاشتعال والقابلة للتنظيف وتجنب وضع الموكيت أو الفينيل».

وبحسب اللائحة، فلا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إلى المكان المخصص لتعاطي التبغ، وألا يباع بآلات البيع الذاتي، أو داخل وسائل النقل العامة، وألا يباع لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وألا تسجل براءات اختراع متعلقة به.

الأسعار والترويج

وبموجب «لائحة نظام مكافحة التبغ»، يجب ألا يخفض سعره وألا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، ويمنع استراد أو بيع أو عرض أو تقديم بشكل مجاني ألعاب أطفال وحلوى مصنعة على هيئة سجائر.

كما تنص اللائحة على «منع الإعلان أو الترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان السعودية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، مع حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية وكل ما يشجع على التدخين.

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