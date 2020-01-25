الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة اليوم في 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة في 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الحالة الجوية سوف تستمر لساعات المساء.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأشارت الهيئة إلى تعرض المدينة المنورة «العيص- بدر- وادي الفرع- ينبع»، لرياح نشطة وأتربة مثارة؛ ما يؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتشهد مكة المكرمة «القنفذة- الليث- بحرة- جدة- خليص- رابغ» رياح نشطة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتستمر الحالة الجوية ذاتها على الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل»، وتبدأ الساعة السابعة صباحًا بتكون ضباب يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الساعة 10:30 مساءً.

وفي نجران «بدر الجنوب- ثار- حبونا- خباش- شرورة- نجران- يدمة»، تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والتي بدأت الساعة 6:15 صباحًا، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءً.

أمّا الرياض «الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- حريملاء- حوطة بني تميم- رماح- شقراء- ضرما- مرات- وادي الدواسر»، فتشهد استمرار الرياح المثيرة للأتربة، والتي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً.

Advertisements

وفي حائل «الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- سميراء– موقق»، تستمر الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا برياح مثيرة للأتربة، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً.

اقرأ أيضا

الزعاق يحدد موعد أبرد أسابيع السنة على الإطلاق

نشاط للرياح المثيرة للأتربة على تبوك يستمر حتى الـ9 مساءً

«طريف» تُسجل أدنى درجة حرارة.. وعوالق ترابية على مكة والمدينة