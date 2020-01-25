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شرطة المدينة المنورة تضبط 67 مخالفة للائحة الذوق العام

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أكدت شرطة منطقة المدينة المنورة ضبط 67 مخالفة للائحة الذوق العام خلال أسبوعين، والتي كان من بينها تشغيل الموسيقى الصاخبة، وقت الأذان.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء جرى خلال الفترة من 12 إلى 26/5/1441هـ ضبط 67 مخالفة.

وبيّن القحطاني أن مخالفات الذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان، مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين .

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