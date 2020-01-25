البيئة تعقد 42 اجتماعًا وتعالج 70 هكتارًا بالربع الأول للمزارعين في رفحاء

عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، 42 اجتماعًا وورشة عمل بمزارعي رفحاء، خلال الربع الأول من العام الجاري 1441هـ.
جاء ذلك، في بيان للوزارة، أوضحت خلاله أن ورش العمل تضمنت الجانبين العملي والنظري، والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة، إضافة إلى نقاشات حول مستقبل الزراعة بالمحافظة وتوابعها، وأهم الاحتياجات للمزارعين وتطلعاتهم ومطالبهم.
وأوضحت الوزارة، أنها عالجت 70 هكتارًا و200 شجرة برش المبيدات المناسبة خلال 100 زيارة، جرى القيام بها للمزارع التابعة للمكتب، كما جرى تسجيل 60 مزرعة في نظام حصاد.
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