السعودية اليوم / باكستان تنفى ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

نفى المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا صحة الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال في بيان اليوم إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس كورونا في باكستان، داعيا إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن الفيروس والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.

وأضاف أن مركز عمليات الطوارئ الخاصة بالصحة في باكستان في حالة تأهب تام وأنه يتم التواصل عن قرب مع السلطات الصينية، مشيراً إلى أنه يتم حشد خبراء صحة محليين ودوليين رائدين في هذا العمل.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ملتان بإقليم بنجاب.

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13:51ت م

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