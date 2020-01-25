السعودية اليوم / "جستر" تبوك تنظم برنامجاً بعنوان "فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة" غداً



تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

تنظم الجمعية

وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف المهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيتم التركيز فيه على عدة محاور من أهمها كيفية تعديل السلوك مع هذه الفئة وتقديم أساليب جديدة حول تنويع التواصل معهم، وتغيير التعامل حسب نوعية الإعاقة.

ووجهت الجمعية الدعوة للمهتمين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حضور هذا البرنامج والاستفادة مما يطرح فيه من معلومات تفيد في تطوير أساليب التعامل مع هذه الفئة.

// انتهى //

13:43ت م

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تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر " بمنطقة تبوك، غدا برنامجاً بعنوان "فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة"، وذلك بمقر الجمعية في مدينة تبوك.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف المهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.وسيتم التركيز فيه على عدة محاور من أهمها كيفية تعديل السلوك مع هذه الفئة وتقديم أساليب جديدة حول تنويع التواصل معهم، وتغيير التعامل حسب نوعية الإعاقة.ووجهت الجمعية الدعوة للمهتمين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حضور هذا البرنامج والاستفادة مما يطرح فيه من معلومات تفيد في تطوير أساليب التعامل مع هذه الفئة.// انتهى //13:43ت م0041

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.