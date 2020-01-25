السعودية اليوم / العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة



الحديدة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,899 مستفيداً، وعيادة التحصين 16 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 280 فرداً، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 768 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 376 مريضاً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,509 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 2,816 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,151 شخصاً، وقسم تخطيط القلب 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 19 مستفيداً.

//انتهى//

13:34ت م

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