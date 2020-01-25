السعودية اليوم / وزير المالية اللبناني يلتقي مسؤولا في صندق النقد الدولي



بيروت 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

التقى وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم في بيروت نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع.

وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية بالاضافة الى شؤون ذات الاهتمام المشترك.

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12:56ت م

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