السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم



صنعاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020 م ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423,590 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات.

//انتهى//

12:20ت م

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