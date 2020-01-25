شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ مشروعات المياه بمخيم الخانق بحريب نهم والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020 م ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423,590 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات.
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