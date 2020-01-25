شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ مشروعات المياه بمخيم الخانق بحريب نهم والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. وجرى خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020 م ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423,590 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات.

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