- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم توضيح من العدل بشأن الحبس عند عدم سداد التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سلطة تقديرية للدائرة في المحاكم
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة العدل إن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على من عليهم مطالبات مالية وأحكام بالسداد في محاكم التنفيذ هي سلطة تقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ.
وأوضحت العدل عبر حساب التواصل العدلي بموقع تويتر ردًا على تساؤل أحد المواطنين حول أحقيته بالمطالبة بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار (46) ولم يتم السداد حتى الآن، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليها في اللائحة (2) من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولائحته.
وتنص هذه المادة على أن يقوم قاضي التنفيذ استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين، ويستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من العدل بشأن الحبس عند عدم سداد التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.