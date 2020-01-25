- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم السفارة في أستراليا تحذر من الحرائق والعواصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طالبت باتباع تعليمات السلطات المحلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة لدى أستراليا المواطنين من حرائق وأجواء غير مستقرة في بعض الولايات.
وشددت السفارة على أهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن الحرائق والعواصف الرعدية في بعض الولايات الأسترالية، داعية إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0432257277)، (0412014803)، (0412014702)، (0412014903).
وأتت حرائق الغابات في أنحاء أستراليا على أكثر من 8ر11 مليون هكتار من الأراضي، منذ اندلاعها في سبتمبر الماضي. كما أودت بحياة 28 شخصًا على الأقل، وأدت إلى نفوق أكثر من مليار من الحيوانات.
وسجلت أستراليا في ديسمبر الماضي، أعلى قراءة على الإطلاق لمخاطر اندلاع حرائق الغابات، وأشد الأيام ارتفاعاً في درجات الحرارة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في أستراليا تحذر من الحرائق والعواصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.